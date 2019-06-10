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تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم الأثنين 10-6-2019

الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:51 م
تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم الأثنين 10-6-2019
الاسهم السعودية الأكثر إنخفاضاً
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نيفين سمير
 
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تصدر سهم شركة " الاسكندرية لأسمنت بورتلاند " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم "الأثنين" ، بنسبة بلغت 9.4% محققاً 4.8 جنيه ، ثم " عبور لاند للصناعات الغذائية" بنسبة بلغت 5.64% مغلقاً 7.3 جنيه.

احتلت شركة " البويات والصناعات الكيماوية – باكين " المرتبة الثالثة بنسبة 5.61% محققاً 24.5 جنية، ثم سهم " اجواء للصناعات الغذائية – مصر " بنسبة 4.1% محققاً 3.4 جنيه  ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية " المرتبة الخامسة بنسبة 1.9% مغلقاً عند سعر 111.9جنيه

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