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بنتلي كونتينينتال GT تسجل رقم قياسي جديد قبل إطلاقها (فيديو)

الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:49 م
بنتلي كونتينينتال GT تسجل رقم قياسي جديد قبل إطلاقها (فيديو)
بنتلي كونتينينتال GT
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نشرت شركة بنتلي فيديو تشويقي لسيارتها كونتينينتال GT التي سوف تحطم الرقم القياسي لأسرع سيارة إنتاجية على مرتفعات Pikes Peak.

قبل عام فقط تمكنت بنتلي من تسجيل زمن 10:26.9 دقيقة بـ بنتايجا، وقال Brian Gush رئيس قسم السيارات الرياضية في بنتلي: "لقد تعلمنا الكثير من زياراتنا الناجحة العام الماضي في Pikes Peak والتي طبقناها مع بنتايجا وسوف نكررها مره أخرى. نحن فخورون بإظهار سعة قدرات كونتينينتال GT في المنافسة على المسرح العالمي".

ستحمل كونتينينتال GT محرك W12 ينتج 635 حصان و 900 نيوتن-متر و تطلق السيارة قوتها القصوى بين 1,350 و 4,500 دورة وتحمل ناقل حركة ثنائي الكلتش من 8 سرعات، وتنافس في فئة سيارات GT الفاخرة عالية الأداء مثل بي إم دبليو M8 و مرسيدس AMG S63 كوبيه.

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