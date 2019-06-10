نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 10-6-2019





نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 10-6-2019 .





الذهب المحلي يعاود الارتفاع خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 10/6/2019

ـ تحولت أسعار الذهب المحلي للارتفاع بعد أن تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، لترتفع بنحو 4 جنيهات خلال التعاملات المسائية وسجل الذهب عيار 18 اليوم سعر 533 جنيها للجرام، والذهب عيار 21 سعر 622 جنيها.





7.8 % تراجع في معدل التضخم الأساسي خلال مايو الماضي

كشف البنك المركزي، عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 7.8% في مايو مقابل 8.1% في أبريل الماضي.









مصر تشارك كمتحدث رئيسى في مؤتمر باريس الدولى للغاز

يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسى في المؤتمر الدولى عن دور الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى.









ـ أول تعليق لـ "فودافون مصر" على غرامة الـ 10 ملايين جنيه

قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، أن الشركة أخطرت اليوم بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن غرامة الـ 10 ملايين جنيه.





البورصة تربح 10 مليار جنيه بختام جلسة الأثنين

أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب.



