ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 10-6-2019

الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:51 م
نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 10-6-2019
الفجر الاقتصادي
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements


نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 10-6-2019 .


الذهب المحلي يعاود الارتفاع خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 10/6/2019

ـ تحولت أسعار الذهب المحلي للارتفاع بعد أن تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، لترتفع بنحو 4 جنيهات خلال التعاملات المسائية وسجل الذهب عيار 18 اليوم سعر 533 جنيها للجرام، والذهب عيار 21 سعر 622 جنيها.


7.8 % تراجع في معدل التضخم الأساسي خلال مايو الماضي

كشف البنك المركزي، عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 7.8% في مايو مقابل 8.1% في أبريل الماضي.



مصر تشارك كمتحدث رئيسى في مؤتمر باريس الدولى للغاز

يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسى في المؤتمر الدولى  عن دور الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى.



ـ أول تعليق لـ "فودافون مصر" على غرامة الـ 10 ملايين جنيه

قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، أن الشركة أخطرت اليوم بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن غرامة الـ 10 ملايين جنيه.


البورصة تربح 10 مليار جنيه بختام جلسة الأثنين

أختتمت  البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب.


Advertisements
المزيد عن: نشرة الاخبار الاقتصادية معدل التضخم الأساسي مؤتمر باريس الدولى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أسبانيا
x
20:45
السويد