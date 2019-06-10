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خاص.. اتحاد الكرة يرد على أنباء تواجد "راقصة" في معسكر المنتخب الأوليمبي

الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:49 م
خاص.. اتحاد الكرة يرد على أنباء تواجد راقصة في معسكر المنتخب الأوليمبي
كرم كردي
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هاني عصام
 
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رد الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأوليمبي على الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم لبعثة المنتخب الأوليمبي في أحد الأماكن بأوزبكستان ووجود راقصة هناك.

 

ويخوض المنتخب الأوليمبي معسكرا في أوزبكستان حاليًا استعدادًا للتصفيات الافريقية المؤهلة للأولمبياد.

 

وقال كردي المتواجد مع بعثة الأوليمبي في أوزبكستان في تصريحات خاصة: "هذه الصورة في عشاء رسمي أقامه محافظ مدينة اندجان التي أقيمت فيها الودية الأولى أمام أوزبكستان وحضر الحفل الفريقان المصري والأوزبكي".

 

وتابع "الحفل لم يكن به راقصة نهائيًا ولم يكن في الاستقبال أكثرمن عشاء وموسيقى فقط".

 

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