بعد توليه قيادة المقاصة.. مشوار ميدو التدريبي أمام الزمالك





أعلن مسؤولي نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، عن التعاقد مع أحمد حسام ميدو كمديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد.





وكانت أخر تجارب ميدو الفنية، مع نادي الوحدة السعودي، قبل أن يتم إقالته بسبب دخوله في أحد المشاهدات مع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ومن المنتظر أن يصطدم ميدو، بمواجهة الزمالك في أول ولايته ضمن منافسات كأس مصر، عقب تعينه مديرا فنيا للفريق الفيومي، بعد سلسلة من المواجهات التي جمعتهما بالمواسم السابقة.





ويرصد "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات ميدو كمدير فني ضد الزمالك من خلال التقرير الأتي:-





1 - "تعادل إيجابي"





كانت أول مواجهات ميدو أمام الزمالك، حينما تولى تدريب وادي دجلة موسم 2016، ونجح في الخروج بنتيجة اللقاء بهدف لكل فريق بالدوري العام.





2- "هزيمة أولى"





تلقى ميدو أول هزيمة له ضد الزمالك، مع وادي دجلة عندما خسر بهدفين مقابل هدف وحيد، بالدور الثاني موسم 2016_2017.





3- "هزيمة ثانية"





واصل ميدو سقوطه أمام الزمالك، وتلقى هزيمة ثانية في تاريخ مواجهاته ضد الأبيض مع وادي دجلة، بنتيجة ثلاثية دون رد، بالدور الأول موسم 2017-2018.



