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نقابة المهن الموسيقية توضح سبب عودة شيرين عبدالوهاب للغناء

الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:46 م
نقابة المهن الموسيقية توضح سبب عودة شيرين عبدالوهاب للغناء
شيرين عبدالوهاب
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نور طلعت
 
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أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا بشأن قضية الفنان شيرين عبد الوهاب، لتوضح سبب إلغاء منع وقف شيرين عبد الوهاب، عن الغناء والذي أُصدر من نقابة المهن الموسيقية في الجلسة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩.

وأوضحت نقابة المهن الموسيقية، أن هذا القرار جاء بناء علي اعتذار الفنانة شيرين عبد الوهاب، للشعب المصري والنقابة علي ماقالته أثناء حفلها بدولة البحرين.

واكتفت النقابة بفترة الإيقاف السابقة والتي تجاوزت الشهرين وإلغاء قرار الإيقاف.
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