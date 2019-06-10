تحول مفاجئ في أسعار النفط مع ترقب استمرار اتفاقية خفط الإنتاج

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات اليوم الإثنين، بما يمثل تحول مفاجئ بعد سلسلة الارتفاعات الأخيرة ، وسط مخاوف عدم التزام روسيا باتفاقية تمديد اتفاقية أوبك لخفض مستويات الإنتاج.





وكانت أسعار الذهب الأسود ارتفعت في وقت مبكر من التعاملات بعد أن أعلنت السعودية أن منتجي أوبك من المرجح أن يبقوا على اتفاقية خفض الإمدادات النفطية.





ويتبع أعضاء أوبك ومنتجو الخام من غير الأعضاء بالمنظمة اتفاقية لخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام والتي من المفترض أن تنتهي بنهاية يونيو/حريزان الجاري.





لكن في الوقت نفسه، أكد وزير الطاقة السعويد خالد الفاتح أن روسيا كانت الدولة الوحيدة التي لم تقرر بعد الحاجة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج، حيث تبحث موسكو ما إذا كان مزيد من الخفض قد يسمح للولايات المتحدة بالسيطرة على حصة روسيا في السوق.





ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه قد لا يستبعد حدوث هبوط في أسعار الخام إلى 30 دولاراً للبرميل إذا لم يتم تمديد الاتفاق العالمي مشيراً إلى أن هناك مخاطر كبيرة بشأن زيادة المعروض.





وكانت أسواق النفط قد استفادت من تجنب الولايات المتحدة والمكسيك خوض حرب تجارية قد تؤدي لآثار سلبية على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد التوصل لاتفاق بشأن الهجرة ينهي فرض تعريفات أمريكية على الواردات القادمة من المكسيك.





وفي الأسبوع الماضي، كشفت بيانات رسمية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سجل مستويات قياسية على الصعيد الأسبوعي في حين أغلقت الشركات الأمريكية 11 منصة للتنقيب عن الخام.





وبحلول الساعة 1:51 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس/آب بأكثر من 0.7 بالمائة ليصل إلى 62.84 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو/تموز بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 53.81 دولار للبرميل.