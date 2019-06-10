شيرين عبدالوهاب تتخطى حاجز الـ15 مليون مشاهدة بـ"يا بتفكر يا بتحس"
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:28 م
الفجر الفني
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استطاعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن تتخطى حاجز الـ 15 مليون مشاهدة، بأغنيتها الجديدة "يا بتفكر يا بتحس" التي طرحتها من شهرين على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وقدّمت "شيرين"، الأغنية باللهجة اللبنانية لأول مرة، وهي تتر مسلسل "خمسة ونص" للنجمة اللبنانية نادين نجيم والسوري قصي خولي، الذي عُرض في الموسم الرمضاني المقبل.
الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان صلاح كردي، وتوزيع جيجي حداد.
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