"النقض" ترفض طعون 494 متهما على سجنهم بأحداث "جامع الفتح" وتؤيد الحكم
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:26 م
طارق حافظ
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قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 متهما، بتهم "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 متهما، كما عاقبت المحكمة 17 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 متهما لمدة 10 سنوات وعاقبت 2 أحداث "طفل" بالسجن 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 متهم بالسجن 5سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 متهم آخرين.
وتضم أوراق القضية عدداً كبيراً من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم.
واتهمتهم النيابة، في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أنهم "قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين".
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