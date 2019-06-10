"النقض" تقبل طعون 12 متهما على أحكام حبسهم سنة بقضية "مدينة السادات "
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:20 م
طارق حافظ
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قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من 12 متهما على أحكام الحبس سنة مع الشغل في القضية المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة الإخوان، والتي أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة بمنطقة خزان المياه بمدينة السادات، كما حازوا وأحرزوا طلقات حية مما يستعمل على الأسلحة النارية في القضية رقم 1676 لسنة 2017 كلي شبين الكوم وتقضي ببراءتهم.
وكانت محكمة جنايات شبين الكوم، أصدرت حكمًا بالحبس سنة مع الشغل على المتهمين في القضية المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتي أُسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة بمنطقة خزان المياه بمدينة السادات، كما حازوا وأحرزوا طلقات حية مما يستعمل على الأسلحة النارية في القضية رقم 1676 لسنة 2017 كلي شبين الكوم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا في نوفمبر 2016 بدائرة مركز السادات محافظة المنوفية، بالإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخط، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة وتعريضها للخطر حال مشاركتهم في التظاهرة آنفة البيان.
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