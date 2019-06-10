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كيف تحصل على قرض الحج من بنك مصر

الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:17 م
كيف تحصل على قرض الحج من بنك مصر
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محمد المسلمي
 
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يقدم بنك مصر خدمات للمواطنين منها، قرض الحج والعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل لفئات، العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص أو الاستثماري، أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، أصحاب ومستحقي المعاشات، أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.


كيف تحصل على قرض الحج من بنك مصر


تعرف المستندات الأساسية المطلوبة:


صورة بطاقة الرقم القومي سارية.


أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء - مياه – تليفون).


عرض سعر معتمد من الشركة / الشركات.


بالنسبة للموظفين:


شهادة مفردات الراتب الشهري.


تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).


بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:


صورة البطاقة الضريبية.


صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة ( للمهن الحرة).


صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.


كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.


بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:


بيان بقيمة المعاش.


بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).


تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).



نسبة القرض


الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.


الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل الى 400,000 جنية (بشروط محدده).


الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل الى 100,000 جنية (بشروط محدده).


نسبة التمويل تصل الى 100%.


مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

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