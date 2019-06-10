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أول تعليق لـ "فودافون مصر" على غرامة الـ 10 ملايين جنيه

الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:14 م
أول تعليق لـ فودافون مصر على غرامة الـ 10 ملايين جنيه
فودافون مصر
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أحمد الشيخ
 
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قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، أن الشركة أخطرت اليوم بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن غرامة الـ 10 ملايين جنيه.

 

وأضاف عصام، في تصريح خاص لـ " الفجر"، أن الشركة تدرس حالياً قرار الجهاز والأساس القانوني الذي بنى عليه فض الغرامة و تقدير مبلغ الغرامة ثم سنقوم بعمل رد رسمي على قرار الجهاز.

 

 

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر اليوم توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق؛ وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة، كما أكد الجهاز على ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا في حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر.

 

 

وشدد الجهاز على أنه من الآن فصاعدا لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما في ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة.

 

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