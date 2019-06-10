أحمد خالد توفيق.. أهم إنجازاته وحياته الشخصية

يحتفي بحث جوجل اليوم بالذكرى الأولى لميلاد أحمد خالد توفيق بعد رحيله العام الماضي عن عمر يناهز 56 عاما، ويعتبر أحمد خالد توفيق هو أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب واشتهر بمؤلفاته في الخيال العلمي وأصبح مُلقب بـ"العراب".





أهم إنجازات أحمد خالد توفيق:

بدأ أحمد خالد توفيق كتاباته بأول عدد من سلسلة ما وراء الطبيعة في يناير 1993 عن المؤسسة العربية الحديثة.





انضم أحمد خالد توفيق للمؤسسة بأن أرسل أولى رواياته أسطورة مصاص الدماء التي لم يعجبوا بها هناك لمجالها المختلف من الرعب ونصحوه هناك بالاتجاه للمجال الأدبي البوليسي أفضل، لكن قام الأستاذ حمدي مصطفى – رئيس المؤسسة – بمقابلته وتشكيل لجنة أخرى لدراسة الرواية؛ كان من ضمن أعضاء اللجنة الأستاذ نبيل فاروق الشهير بسلسلة رجل المستحيل والذي قال عن الرواية: " الأسلوب ممتاز، ومترابط، به حبكة روائية، فكرة القصة واضحة، وبها إثارة وتشويق".





يعتبر د. أحمد خالد توفيق أنه لولا رأي د. نبيل فاروق هذا لما رأت كتاباته النور أبدًا ولكان قد توقف عن الكتابة بعد عامٍ مثلًا. استمرت السلسلة من عام 1993 حتى عام 2014 بما يزيد عن 80 عددٍ وبعض الأعداد الخاصة.





يعتبر الكثير هذه السلسة أروع أعماله وهي الأكثر انتشارًا؛ تدور السلسلة حول رفعت إسماعيل وهو طبيب أعزب في السبعينات من عمره يعمل طبيبًا محاضرًا لأمراض الدم يروي ذكرياته من الأمور الخارقة للطبيعة التي تعرض لها ويشتهر بهذا الأمر أكثر من شهرته بكونه طبيب، حتى أنه في بعض الأحيان يروي أحداثٍ أخرى لم يمر بها لكن وصلته في رسائل، كما أنه ظهر في برنامج إذاعي مصري عن الخوارق اسمه بعد منتصف الليل. يدور معظم السلسلة في إطارٍ من الرعب وبأسلوبٍ ساخر





سلسة فانتازيا، وهي ثاني سلاسل د. أحمد بدأها عام 1995 وهي السلسلة الوحيدة التي تتمتع ببطلة نسائية. تدور السلسلة حول جهاز خيالي يتم تركيبه على الرأس ليتصل بمخ الإنسان فيأخذ من تجاربه ومعلوماته وذكرياته وقراءاته وينتج منها قصة يعيشها من يضع الجهاز.





سلسلة سافاري بدأها د. أحمد عام 1996 عن المؤسسة العربية الحديثة كذلك، وهي تدور عن الطبيب المصري علاء عبد العظيم الذي ترك مصر وذهب ليعمل في الكاميرون ليعمل في وحدة مؤسسة سافاري هناك، وهي منظمة طبية. تتميز السلسلة بمعلوماتها الكثيرة عن الطب وجغرافيا القارة السمراء وأمراضها وشعوبها وتاريخها، وتناقش السلسلة في الغالب مشاكل القارة السمراء السياسية والتدخلات الأجنبية والأمراض المستأصلة والسحر والديانات الغريبة. صدر حتى الآن 52 عدد من السلسلة وهي مستمرة حتى الآن كذلك.





سلسلة روايات عالمية للجيب والتي كان د. نبيل فاروق من بدأها حتى العدد السابع ثم أكملها د. أحمد خالد لانشغال نبيل فاروق بأعمالٍ أخرى. عمل فيها د. أحمد خالد توفيق على ترجمة – واختصار – أعظم الأعمال الأدبية العالمية بيسر وتبسيط وتنقيح.





من الأعمال التي ترجمها في السلسلة: رحلة إلى مركز الأرض للأديب جون فيرن، وجزيرة الدكتور مورو لهربرت جورج ويلز، ورواية 1984 لجورج أورويل، والدكتور جيكل والسيد هايد لروبرت لويس ستيفنسون، وأليس في بلاد العجائب لتشارلز لوتويدج دودسون، وموبي ديك لهيرمان ملفيل، والفك المفترس لبيتر بينشلي، وغيرهم. صدر 81 عدد من هذه السلسلة حتى الآن وهي لا تزال مستمرة.





حياة أحمد خالد توفيق الشخصية

متزوج من طبيبة أخصائية صدر من المنوفية اسمها منال ولديه منها ابن اسمه محمد وابنة اسمها مريم. أصيب بنوبتين قلبيتين، الأولى في 2011 والثانية في 2015 نتج عنهما أن أجرى جراحة زرع جهاز مهمته مرابة النبض فإذا شعر باضطراب في القلب أطلق صدمة كهربائية تعيد القلب للحياة مرة أخرى، وأجبره الأطباء على الإقلاع عن التدخين.





ويحتفل جوجل اليوم الإثنين بذكرى ميلاد العراب أحمد خالد توفيق وقام نجله بتوجيه رسالة لجوجل معبرا عن سعادته بتقديرهم لوالده العظيم قائلا "شكرا جوجل"