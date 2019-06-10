مانويل نوير يحرس عرين ألمانيا أمام إستونيا

أكد المدرب المساعد للمنتخب الألماني، ماركوس سورغ، أن حارس بايرن ميونخ، مانويل نوير، سيحرس عرين المنتخب في مباراته أمام منتخب إستونيا، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء في تصفيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

بعدما حقق المنتخب الألماني انتصارين في أول مباراتين بالمجموعة الثالثة، كان بإمكان المنتخب الألماني أن يدرس الفرصة المتاحة لتدوير حراس المرمى في المباراة التي ستقام في ماينز، ولكن سورغ أكد أن نوير سيقود الفريق في هذه المباراة قائلاً: "نوير عامل ثابت في المنتخب".

ويتولى سورج تدريب المنتخب في الفترة الحالية بدلاً من يواخيم لوف، الذي يحصل على راحة حالياً عقب تلقيه العلاج في المستشفى.

وأوضح سورغ: "لن يكون هناك تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق التي فازت على المنتخب البيلاروسي 2-0، ولكن ربما يكون هناك "تبديل أو اثنين".