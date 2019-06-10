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"النقض" تؤيد أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على متهمي "أحداث مسجد الفتح"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:11 م
النقض تؤيد أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على متهمي أحداث مسجد الفتح
أرشيفية
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مروة هيكل
 
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قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض طعن المتهمين بقضية أحداث مسجد الفتح، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بمعاقبتهم بمدد تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

وكما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.
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