زعيم المعارضة السودانية يهرب إلى جوبا
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:07 م
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وصل زعيم المعارضة السودانية ياسر
عرمان إلى جوبا بجنوب السودان يوم الاثنين بعد إطلاق سراحه مع اثنين من زعماء
المتمردين الآخرين من قبل المجلس العسكري.
عرمان هو نائب رئيس الحركة الشعبية
لتحرير السودان / جيش الشمال وهو فصيل مسلح مقره في منطقة النيل الأزرق.
وكان قد تم اعتقاله في 5 يونيو من قبل
المجلس العسكري الانتقالي في السودان بتهمة تأجيج الاحتجاجات في البلاد .
واتهم زعيم المتمردين بالتمتع بدعم
أجنبي ووضع نفسه في منصب رئيس السودان.
ويعتقد أن إطلاق سراح الثلاثي - الآخران إسماعيل جلاب ومبارك أردول - قد تم التفاوض عليه من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أبي الذي كان في مهمة مصالحة في الخرطوم الأسبوع الماضي .
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