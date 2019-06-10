وكيل "حاسبات القاهرة": تطبيق الفاتورة الإلكترونية يساهم في التصدي للفساد والرشوة

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قال الدكتور هشام المهدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، إن مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية معني بالسيطرة على كافة التعاملات التجارية داخل مصر بهدف تحصيل الضرائب التي يتم توجيهها لعدة مصارف تتمثل في المشروعات القومية التي تتم، وحماية مقدرات الشعب.



وأضاف "المهدي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أنه خلال فترة وجيزة سيتم الاستغناء عن التعاملات المالية؛ نظرًا لما لها من أضرار، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من ايرادات الدولة من الضرائب.



وتابع، أن استخدام الفاتورة الإلكترونية يساهم في منع الفساد والرشوة وغسيل الأموال.

