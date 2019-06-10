وزير النقل يجتمع بعمال ورش عربات القطارات بكوم أبوراضي في بني سويف (صور)

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اجتمع، اليوم الأحد، وزير النقل وعددًا من قيادات الوزارة، والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة العامة للسكك الحديد، بعددًا من طاقم عمل ورش عمرات عربات الركاب لقطارات السكة الحديد بكوم أبوراضي، بمركز الواسطى، شمال بني سويف.



جاء ذلك في حضور المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، الذي أكد على أهمية الزيارة والتي تعد الثانية لوزير النقل للمحافظة خلال شهرين، مشيرًا الى أن الجهد والعمل الميداني الكبير للسيد وزير النقل يدفع بخطة تطوير مرفق سكة الحديد بشكل عام على مستوي الجمهورية،وبصفة خاصة الدفع بمنظومة تطوير الخدمات الجماهيرية في دائرة المحافظة، وذلك يشكل عاملًا ايجابيًا كبيرًا يقع في نطاق ومحاور وبنود خطة المحافظة التنموية التي تشمل أكثر من مجال ضمن خطة طموحة للدولة للنهوض بالصعيد وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار المحافظ إلى أن بني سويف على أبواب البدء في مشروعات قومية عملاقة ستنقل المجتمع السويفى نقلة نوعية،منوها عن أكبر مشروع من نوعه في مجال الزراعات المحمية على مساحة ٥١ ألف فدان بالظهير الشرقي لمركزي ببا والفشن، ومشروع أول مدينة سياحية عقارية رياضية متكاملة وغيرها من المشروعات المزمع تنفيذها ودراستها.



حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة للدفع بقطاع السكة الحديد كأحد المرافق العامة الحيوية، منها الخطوات العملية المنفذة والجاري تنفيذها أو دراستها لتطوير الورش ودعمها بأحدث الألات والأساليب الفنية "تصنيع، صيانة، إصلاح"



حيث تم التأكيد على ان مثل هذه الزيارات المتكررة لتوصيل رؤية الوزارة وخطتها للنهوض بالقطاع والعمل على ربط محاور وخطوات تنفيذ هذه الرؤية بالمنفذين الفعليين وهم المهندسين والفنيين والعمال بالورش والمرفق بأكمله.



كما تمت مناقشة عددًا من الموضوعات الاخرى الهامة خاصة فيما يتعلق بالحوافز المالية للعاملين بالقطاع، حيث أكد الوزير على أن الوزارة تسير في هذا الموضوع بمعيار ومعدل الانتاج أي مع زيادة وجودة المنتج "تصنيع، صيانة، إصلاح" سوف تزداد الحوافز وتتحسن الدخول والأجور، وكذا تمت مناقشة الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع وغيرها من الموضوعات التي تهم العاملين في مرفق السكة الحديد، مثل حوكمة الدعم لتذكرة الركوب لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وعقب الاجتماع تفقد الوزير والمحافظ الورش بأقسامها المختلفة، وتبادلا الحديث مع العمال والمهندسين والفنيين، واستمعا لمقترحات تطوير المنظومة والنهوض بالقطاع وتلافي عدد من السلبيات.