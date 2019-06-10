البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على ارتفاع

صعدت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، وهدأت التوترات التجارية مع توصل الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق يقضي بإنهاء التعريفات الأمريكية المحتملة والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم.





ومن جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تهديد الرسوم الجمركية كان وراء سرعة الوصول لاتفاق مع المكسيك.





وفي سياق آخر، ذكر الرئيس الأمريكي أن الصين سوف تعقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة لأنها مضطرة إلى ذلك، بينما اعتبر رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة في نهاية العام الماضي "خطأ كبير".





وارتفع سهما جنرال موتورز وفورد بأكثر من 1 بالمئة لكل منهما بعد هدوء المخاوف التجارية.





وكانت الأسهم الأمريكية سجلت مكاسب قوية نهاية الأسبوع الماضي مع تزايد آمال خفض معدلات الفائدة على خلفية بيانات التوظيف المخيبة للآمال.





وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" بنحو 0.6 بالمئة أو ما يعادل 165 نقطة تقريباً ليصل إلى مستوى 26149.2 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 0.6 بالمئة ليرتفع إلى 2891.6 نقطة.





أما المؤشر التكنولوجي "ناسداك" فقد صعد إلى مستوى 7807.5 نقطة بزيادة 0.8 بالمئة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمئة إلى 96.761.