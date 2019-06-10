بـ"الانفوجرافيك".. كيف تحصل على وحدة سكنية من "أوقاف الوادي الجديد"



وأكد محمد يوسف محسب، مدير فرع هيئة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أن الهيئة انتهت من تثمين 420 شقة بمركز الخارجة، وجارٍ إنهاء تثمين باقي الشقق السكنية التابعة للهيئة بمركز الداخلة، وسيتم الإعلان عن أسعارها عنها خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء اللجنة من عملها.



وأضاف محسب، أن أسعار الوحدات بمركز الخارجة تتراوح من 92 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه بعد تخفيض ثمن كل وحدة 10 آلاف جنيه بناء على رغبة المواطنين وتسهيلا عليهم، مشيرا أنه تثمين كل وحدة جاء بناء على موقعها في كل عمارة سكنية ومساحتها.



وأوضح مديرفرع الهئية بالمحافظة، أن هناك ثلاثة أنظمة لسداد ثمن كل وحدة سكنية تسهيلا عن المواطنين، حيث يشمل النظام الأول التقدم بطلب للهيئة وسداد ثمن الوحدة بالكامل دفعة واحدة، أما النظام الثاني يشمل سداد ثمن نصف الوحدة والباقي على ثلاثة سنوات، والنظام الثالث يشمل سداد ربع ثمن الوحدة وتقسيط الباقي على مدة 10 سنوات واحتساب فائدة 14%.



يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وافق على البدء في إجراءات تملك الوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف بمدينتي الخارجة والداخلة في الوادي الجديد للمستأجرين الحاليين بهذه الوحدات، وذلك في استجابة لأحد مواطني الداخلة الذي طالب الوزير خلال زيارته للمحافظة في أكتوبر الماضي بالموافقة على تملك المواطنين لهذه الوحدات والتي يسكنون فيها منذ عدة سنوات بنظام الإيجار.



وتستعرض "بوابة الفجر" في الإنفوجرافيك التالي التفاصيل الكاملة للإعلان للحصول على وحدة سكنية بقرض الاوقاف بالوادي الجديد.



يترقب الكثيرون من راغبي التقدم لحجز وحدة سكنية بهيئة أوقاف الوادي الجديد، لتمليك الوحدات السكنية للمواطنين بمركزي الخارجة والداخلة.