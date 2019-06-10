بهذا السعر.. جاجوار تكشف عن سيارة رياضية جديدة بمواصفات مميزة
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:01 م
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كشفت شركة "جاجوار" عن سيارة رياضية مميزة، لتنافس بها في سوق السيارات الرياضية المتوسطة الحجم، ويطلق عليها XE SV Project 8 Touring.
وتأتي السيارة بهيكل انسيابي أنيق، مزود بشبك أمامي عريض، وفتحات هوائية كبيرة، وجناح صغير على مؤخرتها، لزيادة ثباتها عند المنعطفات، وأثناء وصولها إلى سرعات عالية.
أما المقصورة الداخلية فقد جاءت مزودة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 4 أشخاص، يمكن استبدالها بمقاعد رياضية ودعامات معدنية خاصة، للتقليل من وزن المركبة وزيادة متانتها وحمايتها للركاب أثناء مشاركتها في السباقات.
كما زودت السيارة "جاجوار" بمحرك توربيني بـ8 اسطوانات، وعزم 600 حصان، لزيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.5 ثانية، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 320 كلم/ساعة.
ومن المتوقع أن تطلق هذه السيارة أواخر العام الجاري، بعدة نسخ سيبدأ سعرها من 190 ألف دولار (3 مليون 23 ألف جنيه تقريبا).
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