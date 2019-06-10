ننشر حقيقة توقف مشروع وحدة مرور قويسنا بالمنوفية (مستندات)

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سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي مركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية، عقب ما أشيع بشأن توقف إجراءات فتح وتشغيل وحدة مرور قويسنا، وقد أكد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن الإجراءات لم تتوقف.



حيث تقدم "عبد الواحد"، اليوم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب بشأن التخبط الإداري من قبل وزارة الآثار، كما قام بزيارة عاجلة لرئيس مجلس مدينة قويسنا لمتابعة اجراءات افتتاح وحدة المرور، وأكد رئيس مدينة قويسنا انه لم يتلقى أي إخطار بهذا الشأن وأنه يتم السير في الإجراءات بدون أي توقف أو معوقات.



كما أجرى "عبد الواحد" اتصالًا بالمهندس مصطفى رزق وكيل وزارة الآثار بالمنوفية، الذي سيقوم بمذكرة عرض اليوم لرئيس المجلس الأعلى للآثار بشأن حقيقة الموقف، أن المجلس الأعلى للآثار ألغى سابقًا قرار الإزالة بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام عبد الواحد.



هذا بالإضافة إلى عمل الجلسات اللازمة، ولا توجد أي شواهد أثرية بالمنطقة، على أن يتم العمل والسير بالإجراءات القديمة دون توقف، وتابع "عبد الواحد" اليوم، جميع الأعمال مع وزارة الآثار ومحافظة المنوفية بشأن سرعة تسليم المبنى.