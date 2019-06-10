اكتشفي أعراض الحمل في الشهر الثاني
الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:59 م
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ننشر لكِ الأعراض التي من المنتظر أن تظهر عليك خلال الشهر الثاني من الحمل، وهي:
حرقة المعدة تصاحبها القيء والغثيان الصباحي ويجب علاجه بتناول البسكويت المملح المقرمش بدون زيت قبل أن تقومي من السرير، أو إبداء أي حركة؛ لكي يتفاعل مع إفرازات المعدة ويقللها.
يزداد الثقل في الثديين ويصبح لون الحلمة غامقاً.
تكون مشاعرها متقلبة وسريعة التهيج والبكاء لأتفه سبب.
تبدأ أعراض الإمساك؛ لبطء في حركة الأمعاء، ويجب الإكثار من الفواكه والخضروات.
تبدأ مستويات السكر والزلال تختلف في جسمها ولذلك يجب أن تقوم بعمل فحوصات؛ لكي تطمئن على صحتها والمتابعة مع طبيبها.
لا يرتفع مستوى البطن كثيراً، فقط ثمانية قراريط عن مستوى الحوض ويمكن قياسها بواسطة القابلة.
الجنين يكون صغيراً ولا يفضل التصوير بالسونار في هذه الفترة خوفاً من أن تؤثر على حجم الجنين؛ حيث أثبتت الدراسات أن التصوير بالسونار يؤثر على وزن الجنين، فيقل كلما زادت عدة مرات التصوير بالسونار على ثلاث مرات خلال فترة الحمل.
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