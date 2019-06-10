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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:55 م
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها "قلقة إزاء تصاعد التوتر" بشأن الملف النووي الإيراني، بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015.

وقال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، "آمل في إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار"، وذلك في كلمة افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة.

وأعلنت إيران في الثامن من مايو، أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وتلك القيود تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشترك الشامل".

وجاء قرار طهران بعد عام على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق، وفرضت واشنطن أيضا عقوبات مشددة على إيران.

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