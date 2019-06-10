حقيقة التوافق حول تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين

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نفت مصادر داخل مجلس نقابة الصحفيين، الاتفاق حول تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان بالمجلس، وذلك بعد خلاف استمر نحو شهرين.





وقالت المصادر في تصريحات لـ"الفجـر"، إن ما أُشيع حول الاتفاق على توزيع اللجان وتشكيل هيئة المكتب عارِ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن المجلس لم يتوافق حتى الآن على صيغة نهائية للتشكيل، ولم يتفق على موعد لاجتماع جديد المجلس لإنهاء الأمر.





وتابع: "صيغة هيئة المكتب التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية، المجلس لم ينتهِ من المشاورات بعد، ولكن في أقرب وقت".





وكان أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان الداخلية، في أول اجتماع له، والذي انعقد 8 إبريل الماضي، وذلك بعد اجتماع استمر 7 ساعات متواصلة.





وجاء أول اجتماع للمجلس، بعد تأخر 36 يومًا بعد انتخابات التجديد النصفي، بالمخالفة للائحة الداخلية للنقابة، التي تُلزم المجلس في مادتها رقم 8، بتشكيل هيئة المكتب خلال 72 ساعة من إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، والتي انعقدت 15 مارس الماضي.





وجاء فشل تشكيل هيئة مكتب النقابة، نظرًا للخلاف الواقع بين بعض أعضاء المجلس حول رئاسة اللجان ومناصب الوكيل الأول وسكرتير عام النقابة.