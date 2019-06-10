الداخلية تفتح باب القبول لحملة الثانوية على رتبة "جندي"

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في (وكالة الوزارة للشؤون العسكرية - الإدارة العامة للقبول المركزي)، فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة «جندي» لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للتعيين عليها في منطقة تبوك.





وأوضحت الوزارة أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.





وأن لا يقل عمر المتقدم عن 17عامًا ولا يزيد عن 30 عـامً حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، على أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

وأن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وأن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.





وألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية، وأن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.



