وزير الاتصالات : للسعودية دورًا بارزًا في تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي العالمي

أكد المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن للسعودية دورًا بارزًا في تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحًا أن الاجتماعات الوزارية للاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (G20) التي عقدت في اليابان بحثت عديدًا من القضايا والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وأهمية إيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه نهوض الاقتصاد الرقمي العالمي، والأمن الرقمي لتعزيز أمان المنتجات والخدمات كأولوية قصوى، والتدفق الحر للبيانات الموثوقة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي المتمحور على الإنسان كقوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وحوكمة الابتكار لدعم وتمكين التقنيات الناشئة عبر أطر تنظيمية مناسبة، إضافة إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.





جاء ذلك لدى مشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في الاجتماعات الوزارية للاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين G20 التي عقدت أمس في تسوكوبا، إيباراكي باليابان، بمشاركة وزراء وخبراء الاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجموعة استعدادا لقمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان في مدينة أوساكا يومي 28 و29 (يونيو) 2019.









وتحظى مشاركة المملكة في الاجتماعات الوزارية حول الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين بأهمية قصوى، تنبثق من الدور المحوري لدول المجموعة في توجيه الاقتصاد الرقمي العالمي لأبعاد مستقبلية، من خلال تطوير السياسات لضمان ازدهار الاقتصاد الرقمي واستدامته، إضافة إلى تعزيز التعاون لسد الفجوة الرقمية على المستوى العالمي، والاهتمام بالتقنيات المستقبلية الحديثة، وتقنيات الجيل الخامس 5G التي ستفتح المجال واسعا أمام عديد من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والروبوتات، والمدن الذكية. وتكتسب مشاركة المملكة في مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 دولة اقتصاديا في العالم أهمية خاصة لدورها الفاعل في هذه المجموعة التي تمثل 80 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، ونحو 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ونحو ثلثي سكان العالم، ما يؤكد الدور الفاعل للمملكة وأهميتها السياسية والاقتصادية كواحدة في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم.









يذكر، أن مجموعة العشرين G20 تضم كل من، ألمانيا والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وبريطانيا وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.







