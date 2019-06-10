خاص.. جروس يهدد الزمالك بالتصعيد للفيفا

هدد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إدارة الأبيض بالتصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته.





ويحق لجروس الحصول على مبلغ 300 ألف يورو قيمة مكافأة الكونفدرالية الافريقية التي توج بها الفريق الأبيض قبل رحيله عن الفريق.





وتحدث جروس مع وكيله محمد الحبشي ومنح فرصة أخيرة لإدارة الزمالك لحسم الأمر وإرسال المبلغ خلال الساعات المقبلة وحال عدم تحقيق ذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري سيقوم بالتصعيد وإرسال شكوى رسمية ضد الزمالك في الفيفا.





مصدر داخل الإدارة البيضاء أكد أن مرتضى منصور رئيس الزمالك ينوي إرسال المبلغ للمدرب ولن ينتظر لتقديم جروس شكوى للفيفا لعدم الدخول في دوامة القضايا والعقوبات من جديد خصوصًا أن الخواجة على حق وله 300 ألف يورو على النادي.





وكان رئيس الزمالك قد تأخر في إرسال قيمة المبلغ لجروس بسبب تجاهل الأخير حضور حفل التكريم الذي أقامه مجلس الإدارة له قبل رحيله.