أحدث ظهور لـ زوجة تامر هجرس برفقة ابنتها

نشر الفنان تامر هجرس صورًا له برفقة زوجته "ميرال" وابنته الكبرى "تمارا" عبر حسابه على Instagram، موضحًا أنه فخور بابنته، حيث ظهرت في الصورة مرتدية ميدالية ذهبية حصلت عليها في إحدى المسابقات.





و كانت تعليقات الجمهور لافتة، خاصةً بشأن سن ابنته التي ظهرت في مرحلة الشباب، رفقة والديها.





جدير بالذكر أن تامر هجرس شارك خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من بطولة دنيا سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وروزناما.



