مرشحى اليوم الأول من انتخابات أندية الدوري السعودي

سيطر الهدوء على الأندية في اليوم الأول من فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس الإدارات والجمعية العمومية، والتي بدأت مساء أمس الأحد.





وفتحت الهيئة العامة للرياضة باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية، من يوم الأحد الموافق 9 من شهر يونيو،على أن يستمر التقديم لمدة 3 أيام، على أن يغلق باب الترشح يوم الثلاثاء الموافق 11 من الشهر ذاته.





وشهد اليوم الأول تقديم مرشحين رسميين فقط الأوراق المطلوبة للمنافسة على المقاعد الرئاسية في الانتخابات، فيما غاب المرشحون عن 10 أندية آخرين.





وتجرى انتخابات الرئاسية في 13 نادٍ، وهم النصر، والهلال، والأهلي، والشباب، والفيصلي، والوحدة، والاتفاق، والقادسية، والباطن، وأحد، والاتحاد والرائد، بينما لم ينتهي فترة إدارات أندية التعاون، والحزم، والفيحاء.





وقدم أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة السابق، ملف ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة لنادي “العميد”، كما أعلن فهد المطوع ترشحه لرئاسة نادي الرائد.





وبمباركة كبار الداعمين، يستعد سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، لتجهيز ملفه الانتخابي، لترشيح نفسه خلال اليومين المقبلين.



