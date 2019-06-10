برقم الجلوس.. ننشر موعد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

حيث من المقرر أن يتم اعتمادها من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وسيتم إتاحة النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف .

حيث من المقرر أن يتم اعتمادها من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وسيتم إتاحة النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف .

يعتمد قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019، وسيتم إتاحتها على موقع بوابة الأزهر الشريف.

يعتمد قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019، وسيتم إتاحتها على موقع بوابة الأزهر الشريف.

وكان قد زار الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، السبت، عددا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار متابعة فضيلته الدائمة والمستمرة للجان الامتحانات بالقاهرة والأقاليم.





وأدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الأدب والنصوص ومادة الجبر والهندسة الفراغية.





وفي بداية جولته زار معهد فتيات الكويت الثانوي النموذجي بالقطامية، واطمأن سيادته على انضباط وانتظام اللجان وحسن سير العملية الامتحانية، وجاهزية منظومة الامتحانات الشفهية لمادتي (القرآن والحديث)، والتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، خاصة منع دخول أي أجهزة إلكترونية إلى مقار اللجان، مشددًا على توفير المناخ الملائم لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.





وتواصل الشيخ صالح عباس مع الطلاب واستمع إلى أرائهم حول سير عملية الامتحانات، ومدى مطابقة الأسئلة للمقرر، ومناسبة الوقت للإجابة عليها، مشيدًا بدور الطالب الأزهري بما يحمله ويتعلمه من منهج وسطي يخدم به قضايا وطنه وأمته.





وشدد وكيل الأزهر على رؤساء وأعضاء اللجان على ضبط سير الامتحانات والوقوف بحزم لمنع المخالفات، لافتًا إلى أن ما يفسد الأجيال هو الغش والتهاون.



