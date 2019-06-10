الكاف يوافق على اختبار "البنا" قبل الكان





تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، يخطره خلاله بالحصول على موافقة من لجنة الحكام بالكاف، لإجراء محمود البنا الحكم الدولي، اختبار الجري في المعسكر الأخير للحكام المشاركين ببطولة أمم أفريقيا رغم استبعاده.





واشتمل الخطاب أن البنا، سيخضع للاختبار يوم 14 أو 15 يونيو الجاري، بالرغم من استقرار الكاف على ضم إبراهيم نور الدين وأمين عمر، للتحكيم بمباريات الكان 2019.





وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.



