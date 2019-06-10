ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بروتوكول تعاون لـ'القومي لأسر الشهداء' لتقديم تخفيض على الرعاية الطبية

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:38 م
بروتوكول تعاون لـ'القومي لأسر الشهداء' لتقديم تخفيض على الرعاية الطبية
جانب من توقيع البروتوكول
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
وقع المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ممثلًا عنه الأمين العام اللواء أ.ح/ محمد عبدالمنعم، بروتوكول تعاون مع إحدى المستشفيات الخاصة، وذلك برعاية اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس حي البساتين؛ لتقديم الخدمة الطبية لأسر الشهداء والمصابين المُقيدين بقواعد بيانات المجلس.


وقال المجلس في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة المجلس، بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن.


وأضاف أن البروتوكول ينص على تقديم تخفيض 60% على الكشف بالعيادات الخارجية، و50% على خدمة الطوارئ، و40% على إجراء العمليات الجراحية والرعاية والحضانة والمناظير، شاملة (الإقامة، غرف العمليات، الأشعة والتحاليل).


وأكد البيان أنه بموجب البروتوكول، يحق لأسر الشهداء والمصابين الحصول على التخفيضات بموجب الكارنيه الخاص بالمستشفى، والذي سيتم تسليمه لهم من قِبل المجلس أو خطاب تحويل من الإدارة الطبية، وذلك إطار سعي المجلس لتحديث وتطوير الخدمات المُقدمة لأسر الشهداء والمصابين، ومن أهما الرعاية الطبية والعلاجية.


يذكر أن يالمجلس سيفتتح قريبًا المقر الخدمي الجديد بمنطقة السيدة زينب، عقب تطويره، والذي يشمل 3 عيادات طبية مجهزة، وقاعة للتأهيل والعلاج والطبيعي، لتكتمل المنظومة الطبية لأسر الشهداء والمصابين، بالإضافة لتعاقده مع 20 مستشفى ومركز طبي على مستوى الجمهورية.
Advertisements
المزيد عن: مستشفى الياسمين محمد عبدالمنعم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين الفجر الرعاية الطبية لأسر الشهداء والمصابين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أسبانيا
x
20:45
السويد