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خاص.. "روقة" يكشف موقفه من العودة إلى الزمالك

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:36 م
خاص.. روقة يكشف موقفه من العودة إلى الزمالك
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هاني عصام
 
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تحدث محمد أشرف روقة لاعب فريق الزمالك عن موقفه من العودة إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل بعد إنتهاء إعارته إلى إنبي.

وتابع روقة في تصريحات خاصة "إنبي يريد استمراري مع الفريق وتحدثوا معي قبل نهاية الموسم وأكدوا على تمسكهم بذلك".

وأكمل "رحبت بالبقاء مع إنبي وتجديد عقد الإعارة وانتظر الاجتماع مع إدارة نادي الزمالك لحسم الأمر بشكل نهائي".

وأشار إلى أن الزمالك حال اتخاذهم قرار ببقائه مع الفريق سيرحب موضحًا أن الأغلب هو خروجه للإعارة في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد أعار روقة إلى إنبي في الموسم الماضي وشارك اللاعب بشكل أساسي مع الفريق البترولي وقدم مستويات مميزة.
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