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الجزيرة الإماراتي يوضح موقف علي مبخوت

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:34 م
الجزيرة الإماراتي يوضح موقف علي مبخوت
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محمد أيمن
 
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أكدت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي أن جميع الأنباء التي تشير إلى إمكانية إنتقال هداف الفريق علي مبخوت إلى نادي العين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عارية تماماً من الصحة وكلها إجتهادات شخصية لا أساس لها من الصحة.

وجاء النفي عن طريق تغريدة كتبها محمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وأشار فيها أن اللاعب سيبقى مع الفريق خلال الموسم المقبل وسيخوض المعسكر التدريبي قبل بداية الدوري.

وكتب السويدي في تغريدته " أكاديمية الجزيرة عمل إداري جميل، قدمت أسماء صغيرة في السن لكنها كبيرة في العطاء الموسم الماضي، على غرار العطاس وخليفة ورمضان، أراهم من الكبار وهم يلعبون مع مبخوت ورفاقه الموسم القادم".

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