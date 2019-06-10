لجنة حماية المستهلك تضبط 57 مخالفة تموينية في حملة بمركز سمسطا ببني سويف

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واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها لتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية،والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.



وقامت اللجنة بحملة مكبرة، أمس الأحد، بمركز سمسطا، أسفرت عن تحرير 57 مخالفة متنوعة شملت: 19 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، و18 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 مخالفات بيع وهمي على ماكينة المخبز، و4 مخالفات للذبح خارج المجزر، و3 مخالفات لعدم توافر اشتراطات النظافة، و5 مخالفات: تجميع دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه في السوق السوداء، وحيازة سلع منتهية الصلاحية، وإعدام سلع فاسدة، وذلك بالإضافة إلى ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم خاصة بالمخابز البلدية، و40 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، و46 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وبدوره أوضح تامر أبو النجا، السكرتير العام المساعد، أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أصدر"في وقت سابق" قرارًا بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" تضم: الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين،الصحة، والطب البيطري وبإشراف وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومي وعرضه على السيد المحافظ، نظرًا لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.



وفي سياق متصل، "وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ المستشارهاني عبد الجابر" بتكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة أسفرت عن ضبط 3 آلاف لتر( ألفين لتر سولار+ ألف لتر بنزين "80") تم تجميعها داخل طلمبة "بدون ترخيص"بناصر وغير حاصلة على موافقة الهيئة العامة للمواد البترولية، بالإضافة إلى تحرير جنحة ضد صاحب أحد المستودعات بالواسطى لتصرفه في 1325 اسطوانة بوتاجاز "منزلى".