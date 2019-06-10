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مساعد وزير الداخلية الأسبق: هناك احتواء للعمليات الإرهابية في مصر بفضل جهد الأجهزة الأمنية

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:34 م
مساعد وزير الداخلية الأسبق: هناك احتواء للعمليات الإرهابية في مصر بفضل جهد الأجهزة الأمنية
اللواء محمد زكي
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن التنظيمات الإرهابية تستهدف إحداث اضطراب في العلاقة بين الشعب، والقيادة في الدولة، والإساءة إلى سمعة مصر خارجيًا، فضلا عن اجهاض مسيرة التنمية.

وأشار "زكي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر " المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن القاعدة الأساسية للعمل الأمني هو وجود قاعدة بيانات كافية ودقيقة تضمن تنفيذ ضربات استباقية، مشددا على أن انتشار الشائعات أحد الكوارث التي تواجه مصر.

وأضاف أن هنك احتواء للعمليات الإرهابية العنيفة، وذلك نتيجة جهد تقوم به الأجهزة الأمنية، معتبرا أن كل شخصية منفذة لعمل إرهابي هى شخصية مجرمة وجب عقابها.
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