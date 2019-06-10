وكيل "رياضة القليوبية" يطلق مهرجان المشي الثالث للفتاة والمرأة باستاد بنها (صور)

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أطلق الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، قبل قليل مهرجان المشي الثالث للفتاة والمرأة على مستوى المحافظة والمقام باستاد بنها الرياضي، بحضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة ومحمد عزازي مدير إدارة الرياضة بالمديرية.



وفي نهاية المهرجان تم توزيع هدايا عينية على المشاركات.



وأقيم المهرجان التي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية "إدارة الرياضة" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.





