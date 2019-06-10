"جوه القلب".. رواد السوشيال ميديا يحيون ذكرى ميلاد أحمد خالد توفيق

‏"ولولا ربط الله على القلُوب وقت المِحن لذهبت العقول، ولكنّ الله لطيف ودود"، بهذه العبارة عبر أحد رواد موقع السوشيال ميديا "تويتر"، عن فراق الكاتب احمد خالد توفيق--الذي ولد في مثل هذا اليوم-، خلال الهشتاج الذي حمل اسمه وتصدر قائمة الترند العربية.





واشتهر "العراب" بأدب الرعب والخيال العلمي، خصوصا سلسلة "ما وراء الطبيعة" وبطلها الشهير "رفعت إسماعيل"، كما صدرت له سلسلة "فانتازيا" و"سفاري"، كما صدرت له روايات عدة أبرزها "يوتوبيا" عام 2008 والتي تُرجمت إلى لغات عدة. يشار إلى أن شركة الإنتاج الأمريكية الشهيرة "نتفليكس" أعلنت مؤخرا عن مشروع لتحويل سلسلة "ما وراء الطبيعة" إلى عمل فني.





وتزامنًا مع ذكرى ميلاده، تفاعل العديد من رواد موقع السوشيال ميديا "تويتر"، مؤكدين أنه لازال حي في قلوبهم، شاكرين عطائه الأدبي "وصلت لهدفك" ٠





"وصلت لهدفك"

وأبدى شعبان صلاح، ‏سعادته بعودته للقراءه من جديد عقب مقاطعته لها منذ الصغر "انا صحيح قريتلك رواية واحدة والتانية مكملتهاش بس احب اقولك انك وصلت لهدفك.. وخلتني ارجع أقرء بأسلوبك.. ربنا يرحمك ويغفر لك".





"جوه القلب"

بينما هنأت سهيلة حسين، العراب بذكرى عيد ميلاده، رغم رحيله، قائلة "كل سنه وانت جوه القلب ياعراب.. ولم ننساك حتى الممات.. فأنت الصاحب في الطريق والسفر والفرح والحزن.. كلماتك معنا أينما نرحل.. رحمه الله عليك"٠





شكرًا جوجل

وقدمت لبنى السيد، الشكر لمحرك البحث جوجل، على نشر صورته-حيث احتفل محرك بحث جوجل بالذكرى الـ 57 لميلاد الكاتب الراحل، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1962 بمدينة طنطا في محافظة الغربية، ودرس بجامعتها وتخرج في كلية الطب عام 1985، وتوفي يوم 2 أبريل 2018- عبر نشر صورته في واجهة الموقع بصحبة مجموعة من أشهر شخصيات أعماله-، قائلة "‏احسن حاجة اشوفها من فترة وتفرحني كده جوجل تحتفل بعيد ميلاد دكتور أحمد خالد توفيق على صفحتها الرئيسية في مصر" ٠





أنجبت عقول تتعلق بك

ودعت صافي محمود، للكاتب الراحل بالرحمة "‏‎رحمة الله عليك يا من جعلت جيلا كاملا يقرأ"، في سياق متصل، قال أحمد "‏كل سنة وانت معانا ووسطنا يا عراب"، مضيفًا "مصر بنقول إللي خلّف مامتش وانت أنجبت عقول تتعلق بك.. وكما كنت تتمني دائما أن يُكتَب على قبرك أنه ‎جعل الشباب يقرأون.. فإن روحك تحيا عمراً أطول مع كل سطر يقرأه شاب من أبنائك"٠‎





التقدير لشخصك طيلة الوقت

وتابعت سهى يوسف "‏رحم الله دكتور ‎احمدخالدتوفيق.. الحب والتقدير للراجل دا مهما الوقت بيمر ٠٠فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض"٠



