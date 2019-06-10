بقيمة 85.1 مليون دولار.. ارتفاع صادرات الفراولة خلال الـ8 أشهر الماضية

قال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات الرمان والفراولة، ارتفعت خلال 8 أشهر، وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية أبريل 2019.





وقال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات الرومان بلغت 130.4 ألف طن، بقيمة 66 مليون دولار، تمثل 4% من قيمة وكمية الصادرات الزراعية خلال الفترة.





وأضاف المجلس، أن صادرات الفراولة الطازجة بلغت 37.3 ألف طن، بقيمة 85.1 مليون دولار، خلال نفس الفترة تمثل 1% من الكميات و5% من قيمة الصادرات.











