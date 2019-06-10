مدير مركز صحة المرأة التخصصي بالمنيا يكشف أسباب الولادة المبكرة

أعربت العديد من السيدات عن سعادتهم، بالتعامل مع مركز صحة المرأة التخصصي للنساء والتوليد وأطفال الأنابيب، والذي يرأسه الدكتور كريم شاهين، مدرس واستشاري التوليد وأمراض النساء وأطفال الأنابيب بكلية الطب جامعة المنيا، والدكتورة إيناس مصطفى مدرسة واستشارية التوليد وأمراض النساء والكشف المبكر عن العيوب الخلقية بكلية الطب جامعة المنيا.





وبدوره أجاب "شاهين"، عن سؤال مهم يشغل بال جميع السيدات وأزواجهن وهو أسباب الولادة المبكرة.





وقال "شاهين"، إن الولادة المبكرة هي ولادة جنين قبل اكتمال الأسبوع الـ37 من الحمل، له أسباب متعددة، قد يكون تلقائي نتيجة حدوث انقباضات رحمية في وقت مبكر من الحمل ومن أهم أسبابه حمل التوائم والانفجار المبكر لكيس السائل الأمنيوسي أو ضعف عنق الرحم أو وجود التهابات في البول أو التهابات مهبلية دون علاجها.



