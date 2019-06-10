ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدير مركز صحة المرأة التخصصي بالمنيا يكشف أسباب الولادة المبكرة

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:27 م
مدير مركز صحة المرأة التخصصي بالمنيا يكشف أسباب الولادة المبكرة
الدكتور كريم شاهين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعربت العديد من السيدات عن سعادتهم، بالتعامل مع مركز صحة المرأة التخصصي للنساء والتوليد وأطفال الأنابيب، والذي يرأسه الدكتور كريم شاهين، مدرس واستشاري التوليد وأمراض النساء وأطفال الأنابيب بكلية الطب جامعة المنيا، والدكتورة إيناس مصطفى مدرسة واستشارية التوليد وأمراض النساء والكشف المبكر عن العيوب الخلقية بكلية الطب جامعة المنيا. 

وبدوره أجاب "شاهين"، عن سؤال مهم يشغل بال جميع السيدات وأزواجهن وهو أسباب الولادة المبكرة.

وقال "شاهين"، إن الولادة المبكرة هي ولادة جنين قبل اكتمال الأسبوع الـ37 من الحمل، له أسباب متعددة، قد يكون تلقائي نتيجة حدوث انقباضات رحمية في وقت مبكر من الحمل ومن أهم أسبابه حمل التوائم والانفجار المبكر لكيس السائل الأمنيوسي أو ضعف عنق الرحم أو وجود التهابات في البول أو التهابات مهبلية دون علاجها.

وتابع "وقد تكون الولادة المبكرة لسبب طبي عند الأم أو الجنين مما يستدعي التدخل السريع لإنهاء الحمل مثال على ذلك حالات تسمم الحمل الشديد أو النزيف الشديد أثناء الحمل".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أسبانيا
x
20:45
السويد