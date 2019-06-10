الأرصاد: مصر ستتعرض لموجة حارة جديدة (تعرف عليها)





قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، حيث بدأت تخف حدة التقلبات الجوية العنيفة المعروف بها فصل الربيع.وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة معتدلة على مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أن البلاد تتعرض لموجة حارة ذروتها غدا حيث ستبلغ درجة الحرارة على القاهرة 37 درجة.وأضاف أن هناك شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، كما هناك هدوء في حركة الرياح.