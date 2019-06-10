عندما ينتحر الحب

مساء الخير استاذة نيفين كل عام وانتي بخير

باختصار انا اتجوزت بعد قصة حب كبرة وعانيت فيها عشان تحصل .. من ظروف مادية علي اعتراض اهل وغيره .. مشكلتي الوحيدة مع زوجي انه بخيل مشاعر او مش هقدر اقول كدة قوي لاني متاكدة من حبه لية لكن كتير جدا ابقي محتاجة اسمع كلمة طيبة ومش بلاقي ناقشته كتير في الموضوع دة رده الوحيد انه بيحب يحتفظ بمشاعره ليه جواه .. بالذمة ده كلام ناس عاقلة ؟ .. هوة انا مطلوب مني اخمن مشاعره وانا ايه اللي عرفني انه لسه علي حبه ليه وكمان ليه اتحرم من سماع كلام حلو يرفع ليه معنوياتي خصوصا اني دايما بعبر له عن حبي او اي حاجة حلوة يعملهالي دايما بشكره .. انا بالنسبالي الكلام الحلو بيحييني وبيجدد قدرتي علي تحمل المشاكل وفهمته دة كويس ويكون رده حاضر .. بس كدة .. دلوقتي انا اعمل ايه ؟





سلوي





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي





قبل ما تعرفي تتصرفي ازاي ضروري تفهميان طيعة الراجل بشكل كلي مختلفة عن الست وده غالبا ما بيخلق المشاكل لان كل طرف فيهم برضه مش قادر او مش عارف يتفهم الفروق دي ومن هنا بتبدا المشاكل او العتاب .. الراجل مثلا في المشكلات بيفضل الجلوس منفردا بنفسه لغاية ما يوصل لحل لمشكلته علي عكس الست بتفضل اللي يشاركها ويواسيها معظم الوقت ويدور معاها علي حلول .. هنقيس علي كده معظم الامور .. ومن هنا اقدر اقولك ان جوزك ممكن جدا يكون من النوع اللي مش بيعرف يعبر كويس عن مشاعره بالكلام لكنه بيجيد التعبير عنها بالافعال .. ومن هنا اقدر اقولك انتي خليكي علي طبعك معاه تكلميه الكلمة الطيبة وتشكريه زي ما ذكرتي علي كل شيء جميل بيقدمهولك وهوة مع الوقت هيبدآ يجاريكي في تبادل الكلمات المرضية لككن اديله وقته .. هوة خلاص عرف ان ده بيضايقك لكن لو اتكلمتي فيه اكتر من كدة هيقلب الموضوع ضدك .. سبيه براحته ومع الوقت صدقيني الدنيا هتبقي افضل .. وما تنسيش كمان حاجة مهمة ان فيه ناس كان عندها مشكله في النشآة يعني ما اتعلموش من آباءهم التعبير عن المشاعر لانهم مكنوش بيعملوا معاهم دة .. وفي الحالة دي الانسان بيبقي حاسس بشيء من الحرج في التعبير بكلمة حب يمكن تستغربي كلامي لكنها صدقيني حقيقة عند كتير من الناس .. عموما جربي وابقي ابعتيلي النتيجة وان شاء الله تكون سعيدة



