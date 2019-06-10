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اتحاد الكرة يستقر على إنهاء الدوري عقب أمم إفريقيا

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:14 م
اتحاد الكرة يستقر على إنهاء الدوري عقب أمم إفريقيا
الاهلي
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محمد جمال
 
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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، علي إنهاء الدوري المصري عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بسبب عدم وجود وقت خلال الفترة الحالية للعب مؤجلات بطولة الدوري.

ومازال الأهلي يتبقي له مباراتان الأولي أمام المقاولون ثم الزمالك بينما الزمالك لديه ثلاث مباريات وهم الجونة والإسماعيلي والأهلي.

ويذكر أن اتحاد الكرة عقد إجتماع أمس ولكن لن يتوصل مع الأندية لحل الأزمة بسبب طلب الأهلي إنهاء الدوري قبل الكان ورفض الزمالك ذلك.
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