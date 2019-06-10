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اليمن: ألوية العمالقة تحرر أول مديرية في محافظة تعز

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:14 م
اليمن: ألوية العمالقة تحرر أول مديرية في محافظة تعز
القوات اليمنية
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وكالات
 
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أعلنت قوات ألوية العمالقة والمقاومة الجنوبية اليمنية، اليوم الاثنين، عن تحرير أول منطقة تتبع محافظة تعز في مديرية "ماوية" الحدودية مع الأزارق بالضالع.

 

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات العمالقة والمقاومة الجنوبية وإسناد رجال القبائل حررت قرية "الصليب" أولى قرى منطقة "باهر" التابعة لمديرية "ماوية" المحاذية لمنطقة "تورصة" بالأزارق، عقب معارك شرسة، تكبدت المليشيات خلالها خسائر فادحةً في الأرواح والعتاد.

 

وأكدت قوات العمالقة إحكام السيطرة على المنطقة وطرد المليشيات الحوثية منها والسيطرة على بعض المواقع والثكنات العسكرية التي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية وتطلق النار باتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها.

 

وأضافت ألوية العمالقة إنها تواصل التقدم نحو مديرية ماوية، في تطور عسكري هام على مسرح العمليات في جبهات شمال وغرب الضالع.

 

وبالتزامن من ذلك، دمرت قوات العمالقة والمقاومة تعزيزات لمليشيات الحوثي كانت متجهة لمنطقة باهر، لإسناد عناصرها ومنع سقوط مواقعها، وهو ما أدى تضاعف خسائرها.

 

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