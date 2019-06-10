النقض تخفف عقوبة الإعدام للمؤبد على متهم في قضية "اقتحام شرطة كرداسة"





قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم أشرف محمد عيسى، على الحكم الصادر بحقه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة كرداسة". وقضت المحكمة، بتخفيف حكم الإعدام للمؤبد.وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في وقت سابق، حكما بالإعدام على المتهم، إلا أنه طعن بمفرده على الحكم أمام محكمة النقض، بعد أن أسند إليه في القضية اتهامات مع 22 آخرين أمام نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، باقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب.كما أسند إليهم، اتهامات بالتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.