الصين تقلّص وارداتها النفطية من إيران وتلجأ لبديل "خليجي - أمريكي"

أظهرت بيانات الجمارك، أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت ثمانية بالمائة في شهر مايو من أعلى مستوى على الإطلاق، الذي سجلته في الشهر السابق.





وقلَّصت بكين (أكبر مستورد للنفط الخام في العالم) وارداتها من إيران، في ظل تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، حسب رويترز.





وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك، اليوم الإثنين، أن واردات الصين من النفط الخام، تراجعت إلى 40.23 مليون طن في مايو من 43.73 مليون طن في أبريل.





ويعادل ذلك 9.47 مليون برميل يوميًا؛ بانخفاض نسبته 11 بالمائة مقارنة مع أبريل، إذ يزيد مايو يومًا مقارنة معه، وذلك بفعل انخفاض الواردات من إيران.





وفي الوقت نفسه، جرى فيه إغلاق عددٍ من مصافي النفط الحكومية الكبيرة؛ لإجراء أعمال صيانة دورية.





وبدأت الصين تقليص وارداتها من الخام الإيراني في مايو، في مواجهة تشديد العقوبات الأمريكية على مبيعات طهران النفطية.





وعزَّزت الصين بدلًا من ذلك المشتريات من موردين آخرين في الشرق الأوسط، مثل السعودية والعراق والإمارات، وكذلك من البرازيل.





لكن واردات الصين من النفط في أول خمسة أشهر من 2019، بلغت إجمالًا 205 ملايين طن بارتفاع 7.6 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





وتباطأت أيضًا صادرات الصين من المنتجات النفطية في مايو إلى 4.49 مليون طن؛ انخفاضًا من 6.17 مليون طن في أبريل، وفقًا لما أظهرته بيانات جمركية.





وبلغت صادرات المنتجات النفطية في أول خمسة أشهر، 27.09 ملايين طن ارتفاعًا من 25.55 مليون طن في نفس الفترة من عام 2018.





واستمر إجمالي واردات الصين من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والواردات عبر خطوط الأنابيب في الانخفاض قبل الصيف.



