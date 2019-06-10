ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ بني سويف يستقبل وزير النقل بورش السكة الحديد بكوم أبو راضي

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:14 م
محافظ بني سويف يستقبل وزير النقل بورش السكة الحديد بكوم أبو راضي
اللقاء
Advertisements
طباعة
احمد فتحي الدسوقي
 
Advertisements
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، استقبال المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، وزير النقل، بمنطقة ورش السكة الحديد بكوم أبوراضي مركز الواسطى، ضمن جولات الوزير الميدانية لمتابعة سير العمل داخل هيئات وقطاعات الوزارة لتقديم خدمة جيدة في هذا المرفق الحيوي.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن الوزير والمحافظ سيتفقد سير العمل بالورش الخاصة بتصنيع عربات قطارات السكة الحديد، ومتابعة خطة تطوير وتحسين الورش فضلا عن لقاء العاملين من المهندسين والفننين والعمال للوقوف على احتياجات العمل ومتطلبات تطويره والاستماع لمطالب العاملين ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالورش التي تعد الأكبر على مستوى الجمهورية المتخصصة في عمل العمرات لعربات الركاب، وصيانتها وتجديد الوحدات المتحركة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أسبانيا
x
20:45
السويد