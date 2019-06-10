محافظ بني سويف يستقبل وزير النقل بورش السكة الحديد بكوم أبو راضي

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، استقبال المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، وزير النقل، بمنطقة ورش السكة الحديد بكوم أبوراضي مركز الواسطى، ضمن جولات الوزير الميدانية لمتابعة سير العمل داخل هيئات وقطاعات الوزارة لتقديم خدمة جيدة في هذا المرفق الحيوي.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن الوزير والمحافظ سيتفقد سير العمل بالورش الخاصة بتصنيع عربات قطارات السكة الحديد، ومتابعة خطة تطوير وتحسين الورش فضلا عن لقاء العاملين من المهندسين والفننين والعمال للوقوف على احتياجات العمل ومتطلبات تطويره والاستماع لمطالب العاملين ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالورش التي تعد الأكبر على مستوى الجمهورية المتخصصة في عمل العمرات لعربات الركاب، وصيانتها وتجديد الوحدات المتحركة.

