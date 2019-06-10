الحياة الخاصة علي فراش السعادة





صباح الخير استاذة نيفين وكل عام وانتي بخير

المشكلة تتلخص في اني بعاني تجاه زوجي من اهتمامه بنظافته الخاصة عفوا ان كنت ذكرت موضوع اعرف انه محرج للكثير من الناس لكن هي مشكلة ايضا ربما يعاني منها بعض الرجال ايضا من النساء وانا اعتدت علي قراءة فضفضة ولاحظت نوع من الحرية لاصحاب المشاكل وهذا يرجع لاحترام الناس بعضها البعض واحترام مشاعرهم ايا كانت مما شجعني ان ارسل فانا احب زوجي كثيرا واقدره وتزوجنا بعد قصة حب يشهد لها الجميع وسعيده معه والحمد لله لكن مثل هذه الامور يعكر صفو الكثير من الجميل .. والصراحة اني اخجل ان اصارح زوجي في هذا خوفا علي مشاعره .. فكرت كثيرا لكن لم اصل لحل لكي انتهي من هذه المشكلة فلعلك يا استاذة يكون عندك حل او عند احد القراء ليساعدني علي الاستمرار في حياتي بدون منغصات .. وجزاكم الله جميعا كل الخير





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

صديقتي الفاضلة اشكرك علي ثقتك اولا .. المشكلة سهلة وبسيطة ويمكنك بشيء من ذكاء الحوار ان تنبهي زوجك علي ما تلاحظينه .. ليس عيبا ان كل الشركاء يتصارحون بينما الطريقة والاسلوب الذي ساختاره لاتحدث به هو الذي سيصنع الفارق خاصة قبول الكلام من بدايته .. ومن الطبيعي ان تكوني حريصة علي مشاعره فهي تعتبر من الامور الحساسة بعض الشيء لكن الحديث فيها لانهاءها شيء ضروري كي تكملي الحياة باريحية .. يمكننك في البداية ان تقومي بالتلميح البسيط كمثال .. ( انا لاحظت اتساخ بيجامتك بالرغم من اني احضرتها من الغسيل امس وسيجاوبك لماذا هي نظيفة .. ستردين .. لا انا لاحظت ان راءحتها غير ذكية كما ارضاه لك ) هكذا ستبدءين بملاحظات خفيفة ثم تنتقلين الي مرحلة اخري وهي اقتراح ان يذهب ليستحم بعد ان تفعلي هذا بنفسك .. اقصد ان تجعليه يلاحظ اهتمامك بنفسك انتي اولا فسيحدث لديه تنبيه غير مباشر بدرجة العناية وان لم يآخذ باله من كل هذا اختاري الوقت المناسب وبطريقة فكاهية او رقيقة افتحي معه الموضوع بلطف وقولي له ( حبيبي انا لاحظت كذا وكذا اعرف انك مهتم لكن جميعنا احيانا يفوت علينا اشياء بسيطة ولانك حبيبي واحب ان اراك في ابهي صورك قمت باخبارك لاني اعتدت منك علي الاناقة دوما وكم انا سعيده اني زوجة تهتم بتفاصيل زوجها لاني اشعر انك ابني احيانا ) ما اقصده سيدتي الفاضلة التعاون بكلمات بسيطة ولا تجرح عادة ما يستقبلها الطرف الاخر ببساطة حتي وان اعتذر لك او شعر بالحرج قولي له ( لا يوجد حرج بين الزوجين فنحن واحد وان لاحظت انت ايضا علي شيء ارجوك ابلغني به ) وستنتهي المشكلة ببساطة باذن الله .. تحياتي لك ولزوجك واتمني لكما حياة سعيدة



