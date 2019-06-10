رضا بين طلاب الثانوية بالوادي الجديد لمستوى الاقتصاد.. وشكاوى من صعوبة الإحصاء (صور)
الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:13 م
هدير محمود
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انتهى منذ قليل، امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، بثانى أيام ماراثون الثانوية العامة، والتى انطلقت السبت الماضى بمختلف أنحاء الجمهورية.
وسادت حالة من الغضب بين طالبات لجان الثانوية العامة بمدارس محافظة الوادي الجديد، لصعوبة الإحصاء، وعبرت الطالبات عن رضائهن عن مستوى امتحان الاقتصاد، واشتكى أغلبهن من صعوبة مادة الإحصاء.
واشتكت إحدى الطالبات من صعوبة امتحان الإحصاء قائلة: "مكناش متوقعين كدا فى مادة لا تضاف للمجموع ومذاكرنهاش من أول السنة ".
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، أن لجان المحافظة استقبلت اليوم الاثنين، 1505 طالبة وطالبة في 10 لجنة امتحانية علي مستوي مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة لأداء امتحانات الثانوية العامة في مادتي والاقتصاد والإحصاء.
وكثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط اللجان الامتحانية، بمراكز المحافظة الخمسة وسط تواجد كبير لأولياء أمور الطلبة في محيط اللجان.
وانتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في محيط لجان الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة.
وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أعلنت عن تجهيز 10 لجان امتحانية، في 5 مراكز وإدارات تعليمية علي مستوي المحافظة، لاستقبال 1505 طالب وطالبة لهم حق أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجيزها بمراوح ومبردات مياه لأداء الامتحان في سهولة ويسر في ظل ارتفاع حرارة المناخ بالمحافظة.
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